انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الجورجي بنسبة 41.7%

تبليسي، 12 أغسطس، أذرتاج

لقد أثر العدوى بشكل خطير على العديد من العمليات في جورجيا، بما في ذلك عملية جذب الاستثمار.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن وزيرة الاقتصاد الجورجية ناتيا تورنافا.

وبحسب قولها، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الجورجي في الربع الأول من العام الحالي بلغ 165.4 مليون دولار. هذا أقل بنسبة 41.7 % عما نفس الفترة من عام 2019.

ولوحظ أن هذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2009.

وأشير إلى أنه تم استثمار 283.6 مليون دولار في الاقتصاد الجورجي في الربع الأول من عام 2019.