  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الجورجي بنسبة 41.7%

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢١]

    تبليسي، 12 أغسطس، أذرتاج

    لقد أثر العدوى بشكل خطير على العديد من العمليات في جورجيا، بما في ذلك عملية جذب الاستثمار.

    تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن وزيرة الاقتصاد الجورجية ناتيا تورنافا.

    وبحسب قولها، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الجورجي في الربع الأول من العام الحالي بلغ 165.4 مليون دولار. هذا أقل بنسبة 41.7 % عما نفس الفترة من عام 2019.

    ولوحظ أن هذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2009.

    وأشير إلى أنه تم استثمار 283.6 مليون دولار في الاقتصاد الجورجي في الربع الأول من عام 2019.

    AZERTAG.AZ :انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الجورجي بنسبة 41.7%
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٤]
    انخفاض عدد وفيات فيروس كورونا في إيران
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    العثيمين يعلن مباشرة منظمة تنمية المرأة نشاطها بعد مصادقة 15 دولة على نظامها الأساس
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
    304 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان
    انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الجورجي بنسبة 41.7%