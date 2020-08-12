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    تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في أرمينيا 800 مصاب

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]

    تبليسي، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 201 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 40 ألفا و794 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 806 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 6 آلاف و262 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في أرمينيا 800 مصاب
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