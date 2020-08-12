بحث العلاقات الثقافية بين أذربيجان والبرازيل

باكو، 12 أغسطس (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الثقافة الاذربيجاني القائم بأعمال وزير الثقافة آنار كريموف بالسفير البرازيلي مانويل ادالبيرتو كارلوس مونتنغرو لوبس دا كروز.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق تطوير التعاون والعلاقات في مجال الثقافة بين البلدين والمشاريع المنفذة.

اعرب الضيف عن شكره على الاستقبال وقدم لآنار كريموف مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالمشاريع حول إعداد قاعدة قانونية لتوسيع التعاون القائم بين البلدين في الثقافة وتنظيم مهرجان السينما على الانترنت وتنظيم حفل موسيقى كلاسيكية بعد الوباء العالمي وغيرها.

ولفت القائم باعمال وزير الثقافة الأذربيجانية انتباه الضيف الى ان الجانب الاذربيجاني سيقدم الى السفارة اقتراحات متعلقة بالتدابير والمشاريع ذات الأهمية المشتركة.

في ختام كلامه اعرب كريموف عن شكره للجانب البرازيلي على دعمه لادراج المركز التاريخي لشاكي مع قصر الملوك في قائمة التراث العالمي لليونسكو في اطار الدورة الـ43 اللجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو في فترة بين 30 يونيو و10 يوليو عام 2019.