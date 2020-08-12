باكو، 12 أغسطس (أذرتاج). سيقوم وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة اللواء ياشار جولار وقيادات أنواع الجيش وغيرهم من الضباط الرفيعي المستوى بزيارة أذربيجان في 12 أغسطس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وفدا عسكريا تركيا موسعا سيتابعون الحلقة الأخيرة من المرحلة الأولى للمناورات في إطار يوم المراقب الرفيع المستوى للمناورات التكتيكية والطيران التكتيكي المشتركة بالطلقات القتالية وبمشاركة الجيوش البرية التركية والسلاح الجوي التركي.

AZERTAG.AZ : وفد عسكري تركي موسع يزور أذربيجان

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