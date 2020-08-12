اسماعيللي، 12 أغسطس (أذرتاج) اثناء اعمال الانشاء في الطريق البري الواصل بين 11 منطقة سكنية في محافظة اسماعيللي اكتشفت قرب قرية كوردوان بقايا المباني القديمة العائدة الى عصور ما قبل الميلاد وبعده، كذلك حوالي 100 نماذج مادية ثقافية منها الأواني واشياء الزينة والمسكوكات القديمة.

AZERTAG.AZ : العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي

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