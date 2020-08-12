  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]

    اسماعيللي، 12 أغسطس (أذرتاج)

    اثناء اعمال الانشاء في الطريق البري الواصل بين 11 منطقة سكنية في محافظة اسماعيللي اكتشفت قرب قرية كوردوان بقايا المباني القديمة العائدة الى عصور ما قبل الميلاد وبعده، كذلك حوالي 100 نماذج مادية ثقافية منها الأواني واشياء الزينة والمسكوكات القديمة.

    AZERTAG.AZ :العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٠]
    العثور على عينات الثقافة المادية الجديدة في جليل أباد جنوب اذربيجان
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]
    الاطباق عمرها قرن واحد وقيمتها بـ2-3 مانات والساموفار ب600 مانات السجاجيد ب10 آلاف مانات
    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤١]
    تم تخصيص 7 ملايين مانات لتطوير البنية التحتية التعليمية
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]
    ارتفاع الانتاج الزراعي في زاقاتالا 8ر18 في المائة خلال النصف الاول من العام
    العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي العثور على بقايا الأثر التاريخي ونماذج حرفية أثناء الحفريات في اسماعيللي