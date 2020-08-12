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    مناقشة سبل التعاون مع مستثمر ياباني

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 12 أغسطس (أذرتاج).

    التقى رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع مونيتشيكا تانيو المستثمر الياباني في "اوغوز اغرو انداستري" ونامق علي اصغروف نائب مدير الشركة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان اللقاء شهد مناقشة الوضع الحالي في مزرعة التبغ في قرية سينجان بمحافظة اوغوز ومسائل توسيع إمكانيات الإنتاج وتدابير دعم إضافية لتدشين مثل هذه المزارع في المحافظات الأخرى للجمهورية.

    اكد تانيو في اللقاء على وجود بيئة استثمارية ملائمة في أذربيجان واجرى تبادل الآراء خول جلب الاستثمار الياباني في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والصيدلة وغيرها.

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    مناقشة سبل التعاون مع مستثمر ياباني