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    تركيا ترسل مساعدات إلى لبنان

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:١٠]

    إسطنبول، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أقلعت طائرة عسكرية تركية تحمل مساعدات طبية من العاصمة التركية أنقرة متوجهة إلى لبنان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطائرة العسكرية تحمل مستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ للمساعدة بعد انفجار بيروت المروع.

    يذكر ان الوفد التركي الرفيع المتكون من نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو زار العاصمة اللبنانية بعد انفجار بيروت المروع، أعلن تقديم كل مساعدات ممكنة للشعب اللبناني.

    AZERTAG.AZ :تركيا ترسل مساعدات إلى لبنان
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