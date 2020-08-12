الرئيس الأذربيجاني يتفقد سيارات تاكسي لندنية جديدة كهربائية في باكو (تحديث)

باكو، 12 أغسطس (أذرتاج).

إن 100 سيارة تاكسي لندنية جديدة من طراز TX أحضرتها الى باكو جمعية "خدمات تاكسي باكو" لدى وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية جاهزة لخدمة المواطنين.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تفقد سيارات التاكسي الجديدة في 12 أغسطس.

أحاط وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية رامن قولوزاده الرئيسَ إلهام علييف علما بخصائص سيارات التاكسي الجديدة.

قيل ان هذه السيارات الجديدة للتاكسي مريحة وأكثر أمنا للركاب والسائقين.

تعمل هذه السيارات بالكهرباء ويمكن شحنها في البيوت او في المناطق الخاصة للشحن الكهربائي. وتقطع هذه السيارة المزودة بالتكنولوجيا الذكية مسافة حوالي 130 كم بالمحرك الكهربائي وثم يمكن تغيير نظام المحرك. وهذا يعني خفض الضرر على البيئة.

ان هذه السيارات المزودة بالتقنيات الذكية آمنة للسائقين والركاب على السواء. حيث ان السيارة تخطر سائقها أوتوماتيكيا حد السرعة في طريقها. عند فقدان السائق إدارة السيارة او انحرافه عن الطريق تصل اليه معلومات عن طريق الاستشعارات الخاصة.

السيارة بداخلها أوسع بالمقارنة مع مثيلاتها الأخرى. يسعها 6 مقاعد. توجد في السيارات أماكن ل USBوالواي فاي وجي بي اس. بين السائق والركاب فاصل زجاجي لتقليل التماس بينهما. وهذا مناسب جدا من حيث العزل والتباعد الآمن في فترة الوباء العالمي. يوجد في الكابين ميكرافون خاص للاتصال بالسائق ولوحة التحكم بابجدية "برايل" للمكفوفين ولوحة التعليمات لضعفاء السمع. كذلك تم تمويد السيارة بالسلم الخاص للمعوقين. ويمكن دفع الأجرة أيضا بالبطاقات البنكية (بوست تيرمينال).

قيل ان 1200 سيارة اجرة تابعة لجمعية "باكو تاكسي" تخدم الركاب في باكو. ان سيارات تاكسي لندنية من طراز TX4 تسع 5 ركاب.

يجب الذكر ان سيارات الأجرة الجديدة مزودة بنظام اندرويد. وهذا يفتح فرصا واسعة للسائقين. اذ ان السائقين يمكنهم إدارة كل العملية عبر الشاشة.

ستسمح هذه السيارات الجديدة المستوردة بارتقاء مستوى هذه الخدمة في العاصمة الى مستوى اعلى.

ثم ساق الرئيس إلهام علييف سيارة تاكسي جديدة.