أوكرانيا تتجاوز 84 ألف إصابة وتقترب من ألفين وفاة بسبب كورونا

كييف، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1433 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 84 الفا و548 شخص حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 19 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 1970 شخص. تعافى 45 ألفا و686 مصاب من المرض.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.