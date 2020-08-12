اجلاء نحو 279 مواطن آخر من جورجيا

تبليسي، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل سفارة أذربيجان في جورجيا إجلاء مواطنينا الذين ما استطاعوا مغادرة هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج أن نحو 279 اذربيجاني ودعوا اليوم من امام مبنى سفارة أذربيجان في تبيليسي على متون حافلات خاصة الى منفذ "قيرميزي كوبري" الحدودي. ومن بين الذين تم إجلاؤهم 74 مواطن أذربيجاني و202 مواطن جورجي واثنان روسيان وواحد أوكراني.

يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أجلت السفارة الأذربيجانية حوالي 1500 أذربيجاني عبر جورجيا خلال الوباء.