إصابة 531 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
AzerTAg.az
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
إسلام آباد، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 531 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 285 ألف و191 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 15 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و112 مصاب.
تعافى 17 ألفا و833 مصاب من المرض.
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