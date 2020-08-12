ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان
AzerTAg.az
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
طشقند، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)
يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.
ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 679 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 32 ألفا و215 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 14 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 208 شخص.
يتم علاج 7917 شخص في المستشفيات، منهم 308 في حالة حرجة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥٧]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٠]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١١:١٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٩]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥٨]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٤]
١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٧]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:١١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك