ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان

طشقند، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 679 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 32 ألفا و215 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 14 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 208 شخص.

يتم علاج 7917 شخص في المستشفيات، منهم 308 في حالة حرجة.