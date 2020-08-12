  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٣]

    طشقند، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 679 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 32 ألفا و215 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 14 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 208 شخص.

    يتم علاج 7917 شخص في المستشفيات، منهم 308 في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٤]
    انخفاض عدد وفيات فيروس كورونا في إيران
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    العثيمين يعلن مباشرة منظمة تنمية المرأة نشاطها بعد مصادقة 15 دولة على نظامها الأساس
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
    304 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٤]
    إصابة 531 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان