304 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم

بشكيك، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 304 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 40 الفا و759 شخص حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 2981 موظف.

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد 6 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 1484 مصاب حتى الآن.

استأنفت قيرغيزستان الاتصالات الجوية مع تركيا والإمارات العربية المتحدة.