أذربيجان: تسجيل 93 حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 و202 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 93 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 202 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و824 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 31 الفا و58 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 497 مريض ويستمر علاج 2269 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 804 الف و513 فحص طبي.