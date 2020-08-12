طهران، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم تسجيل 2510 إصابة و188 وفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سعدات لاري ان حالات الإصابة بالفيروس التاجي ارتفعت بواقع 2510 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 333 الف و699 شخص. تم تسجيل 188 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 18 ألفا و699 شخص. تعافى 290 الف و244 مصاب تمام وترخصوا.

AZERTAG.AZ : انخفاض عدد وفيات فيروس كورونا في إيران

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