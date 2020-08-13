كازاخستان تستأنف رحلات جوية الى بعض البلدان

نورسلطان، 13 أغسطس (أذرتاج).

تستأنف كازاحستان رحلات جوية منتظمة بشكل مرحلي الى الامارات العربية المتحدة وبيلاروس وألمانيا وندرلاند ومصر وأوكرانيا وروسيا ابتداء من 17 أغسطس.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان القرار بهذا الشأن صدر في 11 أغسطس عن لجنة التنسيق الإداري المعنية بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد نظرا للوضع الوبائي بناء على متطلبات منظمة الصحة العالمية.

يذكر ان الرحلات الجوية الداخلية والدولية توقفت في البلد في اطار حالة الطوارئ المطبقة ابتداء من 16 مارس حتى 11 مايو للعام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. واستؤنفت الرحلات الداخلية ابتداء من 25 مايو.