بزشكيان: إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الشعب الإيراني لن يستسلم للضغوط الاقتصادية الأمريكية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة، بعدما فشلت في تحقيق أهدافها من خلال تخويف الشعب الإيراني، تحاول تقييد وصول البلاد إلى الغذاء والموارد الأساسية الأخرى. وشدد الرئيس على أن الشعب الإيراني لن يستسلم.

ويُذكر أن الولايات المتحدة بدأت في أغسطس فرض إجراءات اقتصادية جديدة بهدف زيادة عزل إيران ماليا وإجبارها على التراجع في الصراع. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصراع بين واشنطن وطهران سينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر.