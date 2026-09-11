ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون حديقة النصر في خانكندي

خانكندي، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

زار ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى أذربيجان حديقة النصر في مدينة خانكندي.

أفادت وكالة أذرتاج أن الممثلين الأجانب اطلعوا عن كثب على حديقة النصر التي أُنشئت في مدينة خانكندي.

وأُشير إلى أن الحديقة تجسد العزيمة القتالية للشعب الأذربيجاني في سبيل استعادة العدالة التاريخية والحفاظ على سلامة أراضيه وبطولاته الفريدة والانتصار العظيم الذي حققه خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

يذكر ان المساحة الإجمالية لحديقة النصر تبلغ 9 هكتارات. ويتوسط الحديقة "قوس النصر" الذي يبلغ ارتفاعه رمزيا 44 مترا ويتكون من عشرة طوابق وشرفة تضم مجسما للرقم 8 الذي يرمز ليوم النصر. وللوصول إلى القوس يمر الزوار عبر 44 درجة سلم تعبيرا عن عدد أيام الحرب الوطنية، حيث نُقشت على منصاتها معلومات حول المناطق المحررة ونتائج عمليات مكافحة الإرهاب عام 2023. كما يضم الطابق التاسع "قاعة عرض النصر".

وشهدت أراضي الحديقة تنفيذ أعمال واسعة النطاق للتجميل والتطوير وإنشاء نوافير وتركيب أنظمة للإضاءة وتشغيل الموسيقى. وخلال أعمال البناء، أُولي اهتمام خاص للحفاظ على الأشجار الموجودة في المنطقة.