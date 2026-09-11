وزير الطاقة الاذربيجاني: تطوير الاقتصاد والذكاء الاصطناعي سيتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية

باكو، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

صرح وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شهبازوف خلال مؤتمر صحفي عقد في إطار منتدى الطاقة الخامس بين أذربيجان وتركيا بان أذربيجان تعمل على توسيع تعاونها في مجال موارد الطاقة، بما في ذلك إمدادات الغاز وتقوم حاليا بتوريد الغاز إلى 16 بلدا وتسهم هذه العملية في تعميق التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا.

وأشار الوزير شهبازوف إلى أن أحد الأهداف الرئيسية خلال الفترة المقبلة يتمثل في تطوير التعاون القائم في مجال النفط والغاز نحو قطاع الطاقة الكهربائية.

وقال الوزير انه مع بداية عصر الكهرباء الجديد، سيتطلب كل من تطور الاقتصاد والذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تحديدا ولا نتحدث هنا عن إنتاج الطاقة الكهربائية فحسب، بل ونقصد إنشاء روابط وشبكات للربط الكهربائي أيضا.