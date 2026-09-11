اهتمام دولي كبير بمقومات أذربيجان السياحية والعلاجية خلال معرض عالمي بالرياض

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

مثلت شركة زاخر ترافيل جمهورية أذربيجان عبر جناح خاص في معرض WTM Spotlight Riyadh 2026 الدولي للسياحة الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026. واستهدفت المشاركة توسيع العلاقات الدولية للشركة والترويج الشامل للمقومات السياحية لأذربيجان في سوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وشهد المعرض عقد أكثر من 500 اجتماع عمل ثنائي مع شركات وخبراء سياحة دوليين لاستعراض المعالم التاريخية والثقافية للعاصمة باكو والمناطق الأذربيجانية إلى جانب التعريف بالمطبخ الوطني والضيافة المحلية.

كما سلط الجناح الضوء على سياحة العلاج والاستشفاء بالتعاون مع الشريك الطبي باكو ميديكال بلازا، حيث قُدمت للزوار معلومات مفصلة عن الخدمات الطبية الحديثة وفرص العلاج في البلد. وحظي الجناح بزيارة أعضاء السفارة الأذربيجانية لدى المملكة والسفير متكلم ميرزاييف، حيث تم بحث آفاق تعزيز التبادل السياحي والترويج للمقومات الأذربيجانية في المنطقة.

وأكد المشاركون أن اللقاءات المكثفة والاهتمام الكبير الذي حظي به الجناح يعكس نجاح المشاركة في تحقيق أهدافها.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الاجتماعات والشراكات الجديدة في زيادة تدفق السياح من دول الخليج العربي إلى أذربيجان خلال المرحلة القادمة.