أذربيجان تشارك كدولة شريكة في فعاليات معرض ومؤتمر التنسيق التجاري جلوب ميتس 2026 بمدينة إسطنبول

باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

مثلت ممثلية المكتب الأذربيجاني للسياحة في تركيا جمهورية أذربيجان كدولة شريكة في مؤتمر ومعرض "جلوب ميتس 2026" للتنسيق التجاري وشبكات الأعمال بين الشركات المقام بإسطنبول في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر، حيث عرضت إمكانات البلد في مجالات الثقافة وسياحة الأطعمة والسفر الفاخر والسياحة العلاجية والبيئية، إضافة إلى سياحة الأعمال والمؤتمرات.

وشهد الحدث الذي حضره القنصل العام الأذربيجاني في إسطنبول ضامن علييف عقد لقاءات أعمال وجلسات تواصل بمشاركة أكثر من ألف وكالة سفر من إسطنبول و250 مشترياً دولياً ينتمون إلى 20 بلدا لبحث آفاق التعاون وسبل بناء الشراكات السياحية.