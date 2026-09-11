وفد يضم 17 شركة سياحية صينية يقوم بزيارة تعريفية أذربيجان

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

نظم ممثلية المكتب الأذربيجاني للسياحة في بكين في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر زيارة تعريفية أذربيجان لممثلي 17 شركة سياحية من جمهورية الصين الشعبية.

واطلع المشاركون خلال الزيارة على الإمكانات السياحية والتراث التاريخي والثقافي ومنتجات السياحة العلاجية والبيئية في باكو وكنجة وجويجول ولنكران.

كما شهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية بصيغة بي تو بي بين الشركات الصينية ونحو 70 شركة سياحة محلية لبحث آفاق التعاون وسبل بناء شراكات جديدة.