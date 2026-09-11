رئيس شركة زاخر ترافيل: اهتمام كبير بمقومات أذربيجان السياحية والعلاجية في معرض الرياض الدولي

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

شاركت أذربيجان بنجاح في معرض WTM Spotlight Riyadh 2026 الدولي للسياحة الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض وفي تصريح لوكالة أذرتاج أكد رئيس شركة زاخر ترافيل جعفر قراييف أن المشاركة بجناح خاص استهدفت توسيع شبكة العلاقات التجارية والترويج الشامل لمقومات أذربيجان السياحية في سوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وشهد المعرض على مدار ثلاثة أيام عقد أكثر من 500 اجتماع عمل ثنائي مع شركاء دوليين لاستعراض التراث الثقافي والتاريخي للعاصمة باكو والمناطق الأذربيجانية، إضافة إلى الترويج للمطبخ الوطني.

وأشار قراييف إلى أن الجناح سلط الضوء أيضاً على سياحة العلاج والاستشفاء بالتعاون مع الشريك الطبي باكو ميديكال بلازا، حيث قُدمت للزوار معلومات مفصلة عن الخدمات الطبية الحديثة وفرص العلاج في البلد. كما حظي الجناح بزيارة ممثلي سفارة أذربيجان لدى المملكة والسلك الدبلوماسي.

وأكد رئيس الشركة أن اللقاءات المكثفة والشراكات الجديدة المبرمة خلال المعرض ستسهم بشكل ملموس في زيادة تدفق السياح من دول الخليج العربي إلى أذربيجان خلال الفترة القادمة.