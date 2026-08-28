استعراض مقومات أذربيجان السياحية في كازاخستان وأوزبكستان

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

نظم مكتب السياحة الأذربيجاني سلسلة من الفعاليات الترويجية في مدن شيمكنت وألماتي وأستانا وطشقند بمشاركة 8 ممثلين عن قطاع السياحة المحلي من بينهم شركة خطوط أذربيجان الجوية أذال .

وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 400 ممثل لشركات السياحة والوكالات، حيث تم تقديم عروض حول السياحة الشاطئية والشتوية والطبية وسياحة الطهي في أذربيجان، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات.

هذا وارتفع عدد الزوار القادمين إلى أذربيجان من كازاخستان بنسبة 5.5 في المائة ليبلغ 62,079 زائر خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، بينما سجل عدد الزوار من أوزبكستان نمواً بنسبة 40.2 في المائة ليصل إلى 42,288 زائر.