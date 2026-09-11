حلقة نقاشية في باكو حول تقنيات الصمود المناخي وتسريع الابتكارات من أجل مستقبل مستدام

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أُقيمت في إطار فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي حلقة نقاشية بعنوان "تقنيات الصمود المناخي: تسريع الابتكارات من أجل مستقبل صامد مناخياً".

واستعرض المشاركون في الفعالية التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي على النمو الاقتصادي والبنية التحتية والأمن الغذائي والمائي واستمرارية الأعمال مع التركيز على الدور المحوري للتقنيات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر المناخية والتخفيف من آثارها.

وشهدت الجلسة مداخلات لممثلين عن شركة أي واي أذربيجان وأكاديمية الطيران الوطنية وهيئة "آذركوسموس" الفضائية، حيث أكدوا على أهمية المناهج العلمية المتقدمة وتقنيات الرصد الاستشعارية في تقييم المخاطر وتمكين الحكومات والقطاعات الاقتصادية من اتخاذ تدابير استباقية.

كما جرى تبادل الآراء حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسريع نشر التقنيات الذكية لبناء مستقبل أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.