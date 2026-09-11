تنظيم طاولة مستديرة بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام الشبابية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

شهدت فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي تنظيم طاولة مستديرة بمبادرة من شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وبمشاركة ممثلي وسائل الإعلام الشبابية لبحث قضايا الأجندة المناخية العالمية وإرث مؤتمر الكوب29.

وقدمت المديرة التنفيذية لشؤون الاتصالات في سوكار آيكون حسينوفا إحاطة حول مبادرة "منصة الحوار حول الطاقة" والجلسات التثقيفية للإعلاميين، بينما أكدت بطلة رفيعة المستوى للمناخ لمؤتمر الكوب29 نكار أرباداراي وبطلة المناخ للشباب ليلى حسنوفا أن أسبوع باكو للعمل المناخي يمثل منصة مستدامة تعزز مشاركة الشباب والدور الحيوي للإعلام في نقل الالتزامات المناخية إلى المجتمع.