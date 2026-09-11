مسؤولة الجمعية العامة "التنمية الإقليمية تؤكد في مؤتمر الشباب المحلي الثاني حول التغير المناخي على دور الشباب في مواجهة التغير المناخي

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أكدت رئيسة قسم المشاريع والعمل مع المتطوعين في الجمعية العامة "التنمية الإقليمية" عادلة علييفا في كلمة لها خلال مؤتمر الشباب المحلي الثاني حول التغير المناخي 2026 المنعقد في باكو بتنظيم الجمعية الأهلية لمركز إيكوسفير البيئي والاجتماعي أن مناقشة مواضيع التنمية المستدامة والتخطيط الحضري الأخضر تعكس الاهتمام المتزايد للشباب بالقضايا البيئية في أذربيجان.

وأوضحت أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل هذه المعارف المناخية إلى مبادرات ومشاريع ميدانية وتغييرات حقيقية في المناطق، مشددة على استعداد الجمعية الدائم لدعم أفكار ومشاريع الشباب في هذا المجال.