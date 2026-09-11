منتخب أذربيجان لكرة السلة تحت 16 عاما يحتل المركز الثاني في تركيا

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

أنهى المنتخب الأذربيجاني لكرة السلة للناشئين تحت 16 عاما مشاركته في بطولة "EVOQ Challenge Cup Pre Season Yalova" الدولية التحضيرية للموسم التي أقيمت في مدينة يالوفا التركية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني لكرة السلة أن المنتخب الأذربيجاني حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث ضمن دور المجموعات ليحجز مكانه في المباراة النهائية.

رغم تأخره بنتيجة 21-47 في المباراة الحاسمة أمام فريق "قونيا ديلتاش لكرة السلة"، تمكن لاعبو أذربيجان من العودة إلى أجواء المباراة بفضل أدائهم القتالي وقلصوا الفارق إلى الحد الأدنى وظلوا ينافسون على الفوز حتى الثواني الأخيرة.

واحتل المنتخب الأذربيجاني لكرة السلة المركز الثاني في البطولة.