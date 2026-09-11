انعقاد المنتدى الخامس للطاقة بين أذربيجان وتركيا في باكو

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

عُقد في العاصمة باكو المنتدى الخامس للطاقة بين أذربيجان وتركيا برئاسة مشتركة بين وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وأكد الوزير شهبازوف في كلمته أن الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين ارتقت إلى مستوى استراتيجي جديد بفضل قيادتي البلدين، مشيراً إلى مشاريع بدء تشغيل خط أنابيب الغاز بين إغدير ونخجوان وتصدير الغاز عبر تركيا إلى أوروبا وسوريا واستثمارات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في تركيا.

وأوضح الوزير أنه تم توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى تركيا حتى الآن، مع التأكيد على التوجه نحو نقل الطاقة الخضراء من بحر الخزر وآسيا الوسطى عبر أذربيجان وتركيا إلى أوروبا.

ومن جانبه، شدد الوزير التركي بيرقدار على أن العلاقات بين البلدين تقوم على الأخوة الراسخة والثقة المتبادلة، واصفاً المنتدى بالمنصة الاستراتيجية لتحويل الرؤى المشتركة إلى مشاريع ملموسة.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاريع الربط الكهربائي مع نخجوان والمشروع الرباعي الذي يجمع أذربيجان وتركيا وجورجيا وبلغاريا لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

هذا وشهد المنتدى مشاركة رؤساء شركات النفط والطاقة من كلا البلدين فيما اختُتم بتوقيع بروتوكول المنتدى الخامس للطاقة.