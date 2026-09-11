الدبلوماسيون يواصلون زياراتهم إلى قراباغ وزنكزور الشرقية

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

تتواصل زيارات ممثلي السلك الدبلوماسي إلى منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الدبلوماسيين سيزورون اليوم أغدره وكلبجر في إطار الزيارة.

ويُذكر أن زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى أذربيجان إلى منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية بدأت في 11 سبتمبر. وقد زار الدبلوماسيون أمس خانكندي وشوشا.