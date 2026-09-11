مساعد الرئيس الأذربيجاني يؤكد إيجابية محادثات السلام بين قائدي أذربيجان وأرمينيا ويشيد بمشروع مسار ترامب الدولي

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في كلمته في مركز الثقافة المعاد ترميمه بمدينة خانكندي أن اللقاء الأخير بين قائدي أذربيجان وأرمينيا جرى في أجواء إيجابية وبناءة للغاية.

وأوضح حاجييف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التفاعل الثنائي لدفع أجندة السلام واستعادة الثقة وتطوير العلاقات التجارية والربط الإقليمي.

وأشار مساعد الرئيس إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن تطوير مفهوم مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب، معرباً عن تقديره للشركاء الأمريكيين لالتزامهم الكامل بتنفيذ هذا المشروع.