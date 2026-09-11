نمو الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان بنسبة 10 في المائة خلال يناير وأغسطس
باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج
أفادت هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم الاستثمارات الموجهة إلى رأس المال الثابت في أذربيجان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليعادل 12 ملياراً و 8ر677 مليون مانات.
وسجل قطاع النفط والغاز نمواً استثمارياً بنسبة 4ر32 في المائة ليبلغ 4 مليارات و7ر246 مليون مانات، بينما ارتفعت الاستثمارات في القطاع غير النفطي بنسبة 4ر1 في المائة لتصل إلى 8 مليارات و1ر431 مليون مانات.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 7 مليارات و7ر40 مليون مانات في مجالات إنتاج المنتجات و3 مليارات و6ر850 مليون مانات في قطاع الخدمات ومليار و5ر786 مليون مانات لبناء المساكن.
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