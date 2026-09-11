ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1386 شخص
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اهتمام دولي كبير بمقومات أذربيجان السياحية والعلاجية خلال معرض عالمي بالرياض
- 11.09.2026 [20:42]
المجلس الاقتصادي الأذربيجاني يناقش الميزانية والتوقعات الاقتصادية لعام 2027
- 11.09.2026 [20:31]
وفد يضم 17 شركة سياحية صينية يقوم بزيارة تعريفية أذربيجان
- 11.09.2026 [20:25]
ممثلو السلك الدبلوماسي يطلعون على التجهيزات في جامعة قراباغ
- 11.09.2026 [20:05]
انعقاد المنتدى الخامس للطاقة بين أذربيجان وتركيا في باكو
- 11.09.2026 [19:59]
سفير أوزبكستان يشيد بأعمال الإعمار والتنمية في مدينة خانكندي
- 11.09.2026 [19:53]
رئيس آذر إنيرجي يعلن تخصيص أرض لإنشاء محطة تحويل كهربائية في نخجوان
- 11.09.2026 [19:43]
ممثلو السلك الدبلوماسي يصلون الى شوشا
- 11.09.2026 [18:05]
ممثلو السلك الدبلوماسي يتعرفون على سير أعمال بناء مسجد شوشا الجديد
- 11.09.2026 [17:41]
ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون حديقة النصر في خانكندي
- 11.09.2026 [17:19]
مساعد الرئيس: حوادث انفجار الألغام تعرقل جهودنا في الترميم وإعادة الإعمار
- 11.09.2026 [17:03]
توقيع بروتوكول منتدى الطاقة الخامس بين تركيا وأذربيجان
- 11.09.2026 [16:25]
ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون مركز خانكندي للثقافة
- 11.09.2026 [16:05]
انطلاق المؤتمر المحلي الثاني للشباب حول تغير المناخ في باكو
- 11.09.2026 [11:50]
وقوع انفجار لغم في منطقة أغدره
- 11.09.2026 [11:29]
بدء الزيارة التالية لأعضاء السلك الدبلوماسي إلى قراباغ وزنكزور الشرقية
- 11.09.2026 [11:10]
انخفاض سعر برميل النفط
- 11.09.2026 [10:55]
سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 120 دولار
- 11.09.2026 [10:52]
انخفاض أسعار الذهب والفضة
- 11.09.2026 [10:50]
ارتفاع إنتاج أوبك من النفط الخام خلال أغسطس إلى 24 مليون برميل يومياً
- 10.09.2026 [23:37]
توقيع مذكرة تفاهم بين آيدا وتيكا لتعزيز التعاون التنموي
- 10.09.2026 [20:54]
أوبك تكشف عن توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل
- 10.09.2026 [20:48]
وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي
- 10.09.2026 [20:25]
مباحثات أذربيجانية أوزبكستانية في طشقند لتوسيع التعاون في مجال علم الزلازل
- 10.09.2026 [19:45]
سفير الصومال يعرب عن امتنانه لأذربيجان خلال مؤتمر الذكرى الـ15 لتأسيس آيدا
- 10.09.2026 [18:12]
انخفاض أسعار البندق في أذربيجان يثير استياء المزارعين رغم وفرة المحصول
- 10.09.2026 [16:57]
شلال "بيبياني" في ليريك يجذب السياح بطبيعته الجبلية ومساره الميسر
- 10.09.2026 [16:13]
وزير الخارجية : أذربيجان قدمت مساعدات إلى 80 بلدا خلال فترة جائحة كوفيد-19
- 10.09.2026 [15:40]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي
- 10.09.2026 [15:25]
الرئيس إلهام علييف يهنئ الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي
- 10.09.2026 [13:18]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 10.09.2026 [13:04]
الرئيس إلهام علييف يفتتح مصنعا لإنتاج الورق والمنتجات الصحية في حي قراداغ
- 10.09.2026 [12:47]
جيهون بايراموف: إن تحوّل أذربيجان إلى دولة مانحة يكتسب أهمية كبيرة
- 10.09.2026 [12:23]
اصابة موظف أناما إثر انفجار لغم أرميني في خوجالي المحررة
- 10.09.2026 [11:23]
العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 10.09.2026 [11:09]
زلازل في بحر الخزر
- 10.09.2026 [11:03]
تجاوز برميل النفط الأذربيجاني 113 دولار
- 10.09.2026 [10:58]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 4467.9 دولار
- 10.09.2026 [10:52]
انخفاض سعر برميل النفط
- 10.09.2026 [10:49]
رئيس قيرغيزستان يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يضرون باستقرار البلد وتطوره
- 09.09.2026 [23:53]
عقد طاولة مستديرة في باكو حول دور القطاع الخاص في التحول الأخضر
- 09.09.2026 [21:37]