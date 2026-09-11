ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1386 شخص

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت في شمال نيبال إلى 1386 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تلفزيون الصين المركزي أن أكثر من 5100 شخص يُعتبرون في عداد المفقودين.

ويُذكر أن الكارثة الطبيعية وقعت في 26 أغسطس على الحدود بين نيبال والصين.