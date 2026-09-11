ممثلو السلك الدبلوماسي يتعرفون على سير أعمال بناء مسجد شوشا الجديد

شوشا، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

اطّلع ممثلو السلك الدبلوماسي على سير أعمال البناء في مسجد شوشا الجديد.

أفادت وكالة أذرتاج أن الممثل الخاص للرئيس في ولاية شوشا آيدين كريموف قدّم معلومات حول مشروع مسجد شوشا الجديد.

وأعاد كريموف للذاكرة أن الرئيس إلهام علييف وضع حجر أساس المسجد عام 2021 مفيدا أن شكل المسجد يجسّد الرقم 8 في إشارة إلى يوم تحرير شوشا من الاحتلال، أي يوم النصر، فيما سترمز مئذنتاه إلى الرقم 11 في إشارة إلى الشهر الحادي عشر الذي تحررت فيه المدينة من الاحتلال ويبلغ ارتفاع المئذنتين 72 مترا.