سفيرة المكسيك تشيد بأعمال الإعمار في خانكندي وتعلن احتفال بلدها باليوم الوطني في شوشا

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أكدت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو في تصريح لوكالة أذرتاج أن أعمال الترميم والبناء الجارية في خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني أحدثت تغييرات جذرية وتحسيناً كبيراً في المدينة مقارنة بزيارتها الأولى.

وأعربت الدبلوماسية عن إعجابها بالتطور السريع الذي شهدته المنطقة، معلنةً أن سفارة بلدها تحتفل باليوم الوطني للمكسيك للمرة الثانية في مدينة شوشا بمشاركة موظفي السفارة، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي يوليها بلدها لهذا الحدث.