سفير أوزبكستان يشيد بأعمال الإعمار والتنمية في مدينة خانكندي

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أكد سفير أوزبكستان لدى أذربيجان بهرام أشرف خانوف في تصريح خاص لوكالة أذرتاج خلال زيارة السلك الدبلوماسي مدينة خانكندي أنه يتم تنفيذ مفهوم تنموي شامل وطويل الأجل مصحوب بأعمال ترميم وإعمار واسعة النطاق في المدينة.

وأبرز السفير الأوزبكستاني الأهمية الاستراتيجية لجامعة قراباغ في إعداد الجيل الجديد من المتخصصين، معرباً عن تقديره العالي لشباب الجامعة.

كما أشار الدبلوماسي إلى أن العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان تشهد تطوراً نشطاً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتعليمية.