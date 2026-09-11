وقع زلزال قوي قبالة سواحل إندونيسيا

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات قبالة سواحل إندونيسيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع 115 كيلومتر في الشمال من مدينة تلوکناكا وعلى عمق 358 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تُصدر السلطات أي تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي.