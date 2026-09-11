مساعد الرئيس حاجييف يؤكد وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي وفي مجالات الطاقة والثقافة والإنسانية بين أذربيجان والمكسيك

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في كلمته خلال حفل الاستقبال الرسمي المخصص لليوم الوطني للمكسيك بمدينة شوشا وجود إمكانات كبيرة لتطوير التعاون بين باكو ومكسيكو سيتي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثفافة والإنسانية والطاقة.

وأوضح حاجييف أن البعد الجغرافي لا يشكل عائقاً أمام تعزيز الروابط الثنائية، مشيراً إلى أن استغلال هذا المفهوم الواسع من الفرص يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب وجود فرص ملائمة لتكثيف التعاون والتنسيق في إطار المنظمات الدولية.