المجلس الاقتصادي الأذربيجاني يناقش الميزانية والتوقعات الاقتصادية لعام 2027

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

عقد المجلس الاقتصادي الأذربيجاني اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف في 11 سبتمبر لبحث الوضع الاقتصادي الراهن والتوقعات الماكرواقتصادية المحدثة للفترة 2026-2030 ومشروعي الميزانية العامة والميزانية الموحدة لعام 2027 إلى جانب إطار النفقات متوسط الأجل وأولويات القطاع المالي والمصرفي.

وشهد الاجتماع الاستماع إلى تقارير قدمها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف ووزير المالية ساحل بابايف ورئيس البنك المركزي طالح كاظموف، حيث صُدرت التوجيهات للجهات المعنية بتقديم وثائق حزمة الميزانية لعام 2027 إلى مجلس الوزراء بناءً على مقترحات الأعضاء.