ممثلو السلك الدبلوماسي يصلون الى شوشا

شوشا، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

وصل ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى أذربيجان إلى مدينة شوشا في إطار زيارتهم منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف يتعرفون خلال الزيارة على مدينة شوشا ومواقعها التاريخية وطبيعتها الخلابة، بالإضافة إلى أعمال إعادة الإعمار والبناء التي تنفذها دولة أذربيجان في المدينة منذ تحريرها من الاحتلال.

هذا ويشارك في الزيارة 150 دبلوماسي يمثلون عن 58 بلدا و9 منظمات دولية. هذه هي الزيارة الـ22 لممثلي السلك الدبلوماسي للأراضي المحررة من الاحتلال منذ عام 2020.