وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث مع رئيس الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية والبناء السابع التعاون في صناعة النفط والبتروكيماويات

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

عقد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية والبناء السابع لونغ خاييانغ لبحث آفاق تطوير التعاون في صناعة النفط والبتروكيماويات في أذربيجان والبلاد الثالثة.

واستعرض الجانبان الوضع الحالي للمشاريع القائمة وسير تنفيذ مراحلها المقبلة، إلى جانب تبادل الآراء حول تعزيز الشراكة مع الشركات والمؤسسات المالية وفرص توسيع التعاون المشترك في هذا القطاع.