رئيس سوكار: التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين

باكو، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

قال رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف في كلمة ألقاها خلال منتدى الطاقة الخامس بين أذربيجان وتركيا إن التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا يلعب دورا مهما في ضمان إمدادات الطاقة واستدامة المشاريع المنفذة إلى جانب خدمته للمصالح الاقتصادية للبلدين.

وأشار إلى أن "هذا المنتدى الذي يُعقد بصورة تقليدية تحول على مدى سنوات إلى منصة مهمة لعرض الأنشطة المشتركة والإنجازات المحققة في مجال الطاقة ومناقشة آفاق التعاون".