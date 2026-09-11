دبلوماسيون يتعرفون على نشاط مصنع مياه "إستيسو" المعدنية في كلبجر

كلبجر، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

اطلع ممثلو السلك الدبلوماسية في 12 سبتمبر على نشاط مصنع مياه "إستيسو" المعدنية على هامش زيارتهم إلى كلبجر.

أفادت وكالة أذرتاج أن 150 دبلوماسي يمثلون عن 58 دولة و9 منظمات دولية تلقوا معلومات حول مصنع مياه "إستيسو" المعدنية.

وأشير إلى أن مياه "إستيسو" تنبع من منطقة دلي داغ في كلبجر، على ارتفاع يقارب 1600 متر فوق مستوى سطح البحر وتزيد درجة حرارة المياه عن 60 درجة مئوية. وتُعد "إستيسو" مياها معدنية طبيعية غازية صالحة للاستخدام اليومي وتمتاز بتركيبتها المعدنية الغنية والمتوازنة.

وبحسب آراء المختصين، تتمتع المياه، التي تتشكل في ظروف طبيعية فريدة، بخصائص مفيدة لجسم الإنسان. كما حظيت مؤشرات جودة المياه بتقييم عالٍ من قبل منظمات أجنبية متخصصة في مجال العلاج بالمياه المعدنية.