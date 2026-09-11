وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يكشف تفاصيل مشروع ممر الطاقة الخضراء "تاناب الكهربائي"

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ضمن المنتدى الطاقة الأذربيجاني التركي الخامس أن مشروع ممر الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا المعروف بتاناب الكهربائي يهدف إلى ربط البلاد الأربع بشبكات الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير بيرقدار أن المشروع سينفذ على مراحل عبر الاستفادة من البنية التحتية الحالية بين تركيا وجورجيا وبلغاريا وأذربيجان، إضافة إلى خط الربط بين نخجوان وتركيا، مع التخطيط لزيادة قدرة النقل الكهربائي مستقبلاً.