حجم التبادل التجاري بين الصين وأذربيجان يبلغ 2.22 ملياري دولار في النصف الأول من العام

باكو، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

قالت سفيرة الصين لدى أذربيجان لو ماي في مقابلة حصرية مع وكالة أذرتاج إن حجم التبادل التجاري بين الصين وأذربيجان بلغ 2.22 ملياري دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 6.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحافظت الصين على مكانتها كأكبر مصدر لواردات أذربيجان.

كما أشارت السفيرة إلى أن التعاون العملي بين البلدين يتطور في مجالات الإنتاج عالي التقنية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية أيضا.

وأوضحت ماي أنه بعد إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين أذربيجان والصين يواصل الجانبان بنشاط تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات.