ندوة مهمة في باكو: "دراسات آلتاي: الأمس واليوم والغد"

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

نُظمت جلسات علمية في المكتبة العلمية المركزية التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية، وذلك في إطار الندوة الدولية الرابعة عشرة لجماعات آلتاي المكرسة للذكرى المئوية للمؤتمر التركي الأول وبمبادرة من معهد الفولكلور التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المعهد أن البرنامج العلمي للندوة التي عقدت تحت عنوان "دراسات آلتاي: الأمس واليوم والغد" شهد في ذلك اليوم عقد 20 جلسة في أربع قاعات، أُلقيت خلالها 80 محاضرة في المجمل.

وناقشت جلسات اللجان مختلف اتجاهات دراسات الألتاي وعلم التركيات إلى جانب تاريخ الشعوب التركية ولغاتها وآدابها وفولكلورها وأساطيرها وثقافاتها وعلاقاتها السياسية والثقافية، فضلا عن قضايا تتعلق بالوضع الراهن لدراسات الألتاي وآفاق تطورها.

ويشارك في الندوة علماء وباحثون يمثلون 15 دولة - أذربيجان وتركيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان ومنغوليا والهند والصين واليابان ومقدونيا الشمالية والمجر وألمانيا والاتحاد الروسي.