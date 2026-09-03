أذربيجان تستقبل فصل الخريف في 23 سبتمبر

باكو، 4 سبتمبر، (اذرتاج)

هذا العام يدخل فصل الخريف فلكيا في أذربيجان بالتوقيت المحلي عند الساعة 04:05 من يوم 23 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شاماخي الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن موسم الصيف سينتهي في هذا التاريخ، وسيتم دخول فصل الخريف في أراضي البلد.

ستتحرك الشمس على طول مسير الشمس تعبر خط الاستواء، مارة من نصف الكرة الشمالي إلى نصف الكرة الجنوبي. وسيبدأ فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي والربيع في نصف الكرة الجنوبي.