تجاوز برميل النفط الأذربيجاني 120 دولار

باكو، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

يستمر سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية بالارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 02ر120 دولار بعد ارتفاعه قدر 48ر0 دولار او بنسبة 0.40 في المائة.

يذكر أنه تم تسجيل أدنى سعر للنفط "آذري لايت" في 21 أبريل من عام 2020 عند 15.81 دولارا أمريكيا وأقصى قيمة برميل النفط الأذربيجاني وصل الى 149.66 دولار في يونيو من عام 2008.