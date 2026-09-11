نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث مع نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة تعزيز التعاون في إطار سبيكا

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صمد بشيرلي مع نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة سبيكا ديمتري مار ياسين لبحث الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة واللجنة في مجال التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتحديد الخطوات المستقبلية في إطار برنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات دول أسبوع وسط آسيا، فضلاً عن استعراض أنشطة الصندوق الائتماني متعدد الأطراف التابع للبرنامج.

كما ناقش الجانبان فرص توسيع قاعدة المانحين للصندوق وتعبئة الموارد المالية الإضافية لدعم المشاريع المشتركة.