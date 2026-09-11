سفير قيرغيزستان يؤكد أهمية تعزيز علاقات التحالف ويشيد بأعمال الإعمار في قراباغ

باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

أكد سفير قيرغيزستان لدى أذربيجان مقصد محمد خانوف في تصريح لوكالة أذرتاج خلال زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني ضرورة تعزيز علاقات التحالف بين البلدين ودعم معاهدة التحالف الموقعة بمشاريع مشتركة وخطوات ملموسة.

وأشار الدبلوماسي القيرغيزستاني إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قيرغيزستان أعطت الروابط الثنائية زخماً جديداً، مشيداً بالوتيرة السريعة لأعمال الترميم والبناء في خانكندي.

كما ذكّر السفير محمد خانوف ببناء قيرغيزستان مدرسة في قرية خضرلي بولاية أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني مؤكداً وجود خطط كبيرة لتطوير التعاون بين مدن البلدين وعلى المستوى الإقليمي.